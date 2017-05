'Ik denk dat Ajax de Europa League kan winnen'

In de regel zijn we in Nederland redelijk negatief over de staat van onze competitie. Ten dele terecht natuurlijk, maar Ajax staat nu maar mooi wel in de finale van de Europa League. Analist Wim Kieft had dat nooit verwacht, maar hij ziet de Amsterdammers nog winnen van Manchester United ook.



Bij Pauw vertelt de oud-aanvaller van het Nederlands elftal: "Het is gewoon echt een geweldige prestatie. Wij hadden echt nooit verwacht dat het nog mogelijk zou zijn in Nederland. Maar ik denk dat ze zelfs kans hebben om te winnen. Uiteindelijk wel, mits je maar gewoon kan blijven spelen. Dat heeft natuurlijk wel met druk en met spanning te maken. Je moet de dingen blijven doen waar je goed in bent, dan hebben ze een goede kans."





