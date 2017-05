Telegraaf deelt Ajax-steekje uit aan PSV-fans

Bij de wedstrijd tussen Ajax en PSV in het Philips Stadion in Eindhoven hieven de fans van de thuisploeg op een gegeven moment 'Helemaal niets in Amsterdam' aan. Het medium De Telegraaf kan het niet laten om daar nu terug naar te verwijzen, nu Ajax in de finale van de Europa League staat.



De krant stelt: "Met de finaleplaats snoerde de Bosz-brigade in elk geval een heleboel Ajax-haters de mond. Zelfs als Feyenoord overmorgen de landstitel grijpt, zal nergens ’Helemaal niets in Amsterdam’ klinken. De PSV-fans waren daar na de zege op Ajax in elk geval te vroeg mee. Mocht Ajax onverwacht alsnog de kampioensschaal omhooghouden, dan is 2016/’17 uit Ajax-perspectief helemaal een onvergetelijk voetbaljaar."



Het medium stipt daarnaast aan dat Johan Cruijff gelijk heeft gekregen. "Bosz, maar ook bijvoorbeeld ’zilveren WK 2010-bondscoach’ Bert van Marwijk, roept in de geest van Cruijff allang dat Nederland juist weer onderscheidend moet zijn. Daarmee hebben Ajax en Oranje de sympathie van de wereld veroverd. Met voetballers van twee meter breed, die een marathon kunnen lopen, wordt ons land een grijze muis."