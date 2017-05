'PSV wil peperdure aanvaller nog steeds hebben'

De Eredivisie-topclub PSV gaat in de aankomende zomer doorselecteren, dat staat inmiddels wel als een paal boven water. Wat dat betreft komt De Telegraaf met een interessant nieuwtje op de proppen: de Eindhovenaren zouden de peperdure Mexicaanse aanvaller Hirving Lozano nog steeds naar het Philips Stadion willen halen.



De krant schrijft op vrijdagmorgen: "In de zoektocht van PSV naar een snelle buitenspeler, de eerste geplande aankoop voor het nieuwe seizoen, staat het 21-jarige Mexicaanse toptalent Hirving Lozano nog altijd op de radar. PSV deed in januari, na het vertrek van Luciano Narsingh naar Swansea City, een poging de speler van Pachuca vast te leggen, maar dat bleef zonder resultaat. Gezien het forse prijskaartje, dat rond de 12 miljoen euro ligt, is Lozano alleen een reële optie als PSV een alliantie weet te sluiten met een kapitaalkrachtige Europese topclub."



Het medium gaat verder: "Voor zo’n club kan het gunstig zijn om een jonge speler in de Eredivisie twee jaar te laten wennen aan het voetbal in Europa. PSV is zelf niet in staat om transfersommen van 10 miljoen euro of hoger te betalen, zoals Ajax wel heeft gedaan bij het aantrekken van Hakim Ziyech (11 miljoen euro) en David Neres (12 miljoen euro)." Ook Ajax werd in het recente verleden nog in verband gebracht met Lozano.