Voorzitter Lyon: we willen drie spelers van Ajax hebben

De voorzitter van Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas genaamd, is bepaald niet op zijn mondje gevallen. En na het verloren tweeluik van zijn club tegen Ajax laat de preses nog maar eens van zich horen. Hij spreekt publiekelijk uit dat hij drie spelers van de Amsterdammers naar Lyon zou willen halen.



Spits Alexandre Lacazette staat in de belangstelling van een aantal teams, waaronder bijvoorbeeld Arsenal en Atlético Madrid. Aulas zegt daarover tegen het medium 20 minutes: "Natuurlijk hebben wij al nagedacht over zijn opvolging, als we dat niet hadden gedaan hadden we ons schuldig gemaakt aan wanpraktijken." De president spreekt publiekelijk uit dat hij interesse heeft in Amin Younes, Bertrand Traoré en vooral Kasper Dolberg. "Ajax heeft de beschikking over drie topaanvallers ..."



Aulas gaat verder: "Dat zijn spelers die wij willen hebben. Het zijn spelers in wie wij geïnteresseerd zijn. Dolberg? Hij kan op termijn even goed worden als Lacazette, maar volgens mij kan hij ook uitstekend mét Alexandre in de spits staan." Lyon zou overigens al bezig zijn met Traoré, die naar verluidt ongeveer tien miljoen euro moet kosten.