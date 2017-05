Spelers Lyon vertellen wat ze van Ajax vinden

In de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA was Ajax natuurlijk vele malen beter dan Olympique Lyon. Dat herhaalde zich in de eerste helft in Frankrijk, maar in het tweede bedrijf waren de Fransen de bovenliggende partij. Diverse spelers van Lyon tonen zich echter zéér onder de indruk van de Amsterdammers.



Vooral keeper Anthony Lopes neemt wat dit betreft het voortouw. Hij stelt namelijk in gesprek met de krant L'Équipe: "Ajax heeft ons gewoonweg helemaal afgeslacht. Het was erg ingewikkeld en verdedigend gezien waren we wederom hulpeloos. We reageren alleen maar en hopen dat de bal goed valt, tegen een club als Ajax breekt je dat op. Over twee wedstrijden gezien zijn we helemaal afgeslacht, dat is nou eenmaal zo."



Mathieu Valbuena borduurt voort op de woorden van de sluitpost. "Een pluim voor Ajax, want zij verdienden het om de finale te halen. Wij waren er dichtbij, dat klopt, maar het was niet genoeg wat we lieten zien." Aanvoerder Maxime Gonalons: "We hoeven ons niet te schamen voor onze prestaties. Inderdaad, we waren in Lyon een stuk beter dan in Amsterdam, maar dat had mede met Ajax te maken." Sterspeler Alexandre Lacazette heeft het laatste woord: "We hadden de finale in ons vizier, maar uiteindelijk staan we met lege handen ..."