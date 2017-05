Dit is wat de Franse media schrijven over Ajax

In de eerste helft kreeg Ajax in Frankrijk genoeg kansen om Olympique Lyon al gelijk uit te schakelen, maar in de 45e minuut stond de thuisclub opeens voor. In het tweede bedrijf werd het zelfs nog 3-1, maar daar bleef het bij en dus staan de Amsterdammers in de finale. De Franse media treuren na.



De krant L'Équipe schrijft dat de spelers van Lyon trots op zichzelf mogen zijn. "Ze hebben op het veld getoond dat er een bepaald verlangen was om de eindstrijd te halen, maar dat mislukte jammerlijk. 53.000 fans deden er alles aan om hun club naar de finale te schreeuwen, maar de 2000 uitsupporters sloegen aan het feesten na het laatste fluitsignaal. Waarom het misging? De verdediging van Lyon toonde verontrustende tekenen van een gebrek aan kwaliteit. In de eerste helft zorgde Olympique er zelf voor dat Ajax kon genieten."



Le Monde noemt het 'verdiend' dat het team van coach Peter Bosz naar Stockholm gaat. "Over twee wedstrijden gezien was de jonge garde van Ajax gewoonweg beter." France Football was niet bijzonder overtuigd van het spel van de Amsterdammers in Frankrijk. Het magazine deelt cijfers uit en de best gewaardeerde speler van Ajax krijgt een vijf. Vooral Bertrand Traoré krijgt ervan lang. "In de eerste wedstrijd was hij nog zo goede, maar waar was hij nu. Véél te nonchalant was het en dit zal stukken beter moeten tegen Manchester United."



André Onana, de keeper van Ajax die een sta-in-de-weg bleek bij verschillende kansen voor de Fransen, wordt juist geroemd door de diverse media. Het bovenstaande medium schrijft: "Met een andere keeper was het misschien wél gelukt voor Lyon."