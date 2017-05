Viergever mist finale: "Persoonlijk is dat enorm balen"

Nick Viergever mag zich Europa League-finalist noemen, maar de eindstrijd tegen Manchester United op 24 mei gaat aan zijn neus voorbij. Twee gele kaarten op bezoek bij Olympique Lyon hebben hem een schorsing opgeleverd.



"De eerste was dom en de tweede moest ik wel pakken. Hij is terecht", vertelde de verdediger aan RTL7. "Je speelt niet vaak een finale, zeker Europees niet. Dat je dan geschorst bent, is wel zuur. Persoonlijk is dat enorm balen, maar ik ben trots op het hele seizoen. Gelukkig kunnen we het doen met veel jongens en als we die beker winnen ben ik even blij hoor."



Viergever ging ook in op de return tegen Lyon. "Het was billenknijpen, zeker in de laatste fase. Dan moet je naar de kant en hoop je eerst dat die vrije trap er niet ingaat. Daarna hoop je dat ze in de laatste minuten er alles aan doen om geen tegengoal meer te krijgen."