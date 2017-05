Ajax met kunst en vliegwerk naar historische finale

FK Rostov deed de Champions League-aspiraties van Ajax dit seizoen uiteen spatten, maar donderdagavond is een historische prestatie geleverd door de finale van de Europa League te bereiken. Een 3-1 nederlaag bij Olympique Lyon volstond na de 4-1 in Amsterdam.



Het zeer aanvallend ingestelde Lyon begon furieus aan de return en wist Ajax onder druk te zetten. Dat leidde tot een kopkans voor Alexandre Lacazette (naast), maar langzaamaan groeiden de manschappen van Peter Bosz beter in de wedstrijd. Amin Younes mikte de bal echter net iets te oog en doelman Anthony Lopes hield Hakim Ziyech van scoren af.



Ajax kreeg controle over de wedstrijd en nam binnen het half uur de leiding. Kasper Dolberg werd in de 27ste minuut gelanceerd door Younes en met een bekeken stift wist de Deen de 0-1 binnen te werken. In die fase had Ajax het tweeluik zelfs kunnen beslissen via aanvoerder Davy Klaassen, maar zijn vrije schietkans verdween naast het Franse doel.



Kort voor rust kantelden de verhoudingen plotseling. Matthijs de Ligt stond hierbij aan de basis door een ongelukkige strafschop te forceren, waar Lacazette dankbaar van profiteerde. Ajax kreeg niet snel daarna ook de 2-1 te verwerken. Nu kreeg de goaltjesdief van Lyon de bal bij de tweede paal na slecht wegwerken van Nick Viergever en was het afwerken een koud kunstje.



Lyon ging met de voorsprong op jacht naar meer goals. Er ontstonden ook kansen voor de Ligue 1-club, via Nabil Fekir (over) bijvoorbeeld. Invaller Maciej Rybus stuitte op zijn beurt op doelman André Onana. Aan de andere kant liet Ajax na om de genadeklap uit te delen. Donny van de Beek kreeg nog de beste kans op de 2-2, maar de eveneens ingevallen middenvelder schoot snoeihard tegen de kruising.



Toch werd er nog gescoord door een invaller. Rachid Ghezzal kreeg op korte afstand de mogelijkheid om Onana kansloos te laten met een kopbal, waarna Nick Viergever zelfs nog zijn tweede gele kaart incasseerde. Het tiental van Ajax hield echter stand en mag een reis naar Stockholm boeken voor later deze maand.



Scoreverloop:

0-1 (27') Kasper Dolberg

1-1 (45') Alexandre Lacazette

2-1 (45') Alexandre Lacazette

3-1 (80') Rachid Ghezzal