Galatasaray-preses spreekt zich uit over toekomst Sneijder

De kans is groot dat Wesley Sneijder ook volgend seizoen in Turkije te bewonderen is. Volgens de clubleiding is er geen sprake van een zomers afscheid van de oud-Ajacied.



"Sneijder heeft nog een contract tot medio 2018 en hij gaat nergens heen", aldus clubpresident Dursun Özbek in de Turkse media. "Er is nooit gesproken over een vertrek van Wes. Het maakt niet uit wat de media schrijven. Hij is niet alleen als speler, maar ook als mens goed. Een geweldige man en een superspeler."



Ook komt Özbek aan het woord over Bruma, die vorig jaar nog werd gelinkt aan Ajax en PSV. "We onderhandelen over een contractverlenging en ik denk dat we zijn contract met vijf jaar gaan verlengen. Er zijn nog kleine details en wanneer die zijn opgelost gaan we verlengen."