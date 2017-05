'Messi vreest Ronaldo en reageert zich af op Barça'

Lionel Messi blijft dé grote superster van FC Barcelona, maar zijn relatie met de club lijkt momenteel op een laag pitje te staan. Zo blijft een overeenkomst omtrent zijn contractverlenging telkens uitgesteld worden en lijkt er sprake van een moeizame relatie met de clubleiding.



Het Spaanse medium Don Balon beweert dat de oorzaak van de frustraties van Messi bij zijn rivaal Cristiano Ronaldo liggen. Volgens France Football, dat de verkiezing organiseert, geldt de Portugees immers als topfavoriet voor de Gouden Bal. Statistisch kent Ronaldo niet zijn beste jaargang, maar de resultaten met Real Madrid zijn bijzonder goed te noemen.



Daarom lijkt de Portugees niet af te stoppen in de race naar zijn vijfde Gouden Bal en dat zou Messi dwarszitten. Zo zou hij van mening zijn dat het bestuur van Barcelona onvoldoende gedaan heeft om het Real lastig te kunnen maken. Messi zelf presteert immers wel op niveau, terwijl de resultaten van zijn ploeg veel te wisselvallig zijn. Of de onvrede van Messi invloed heeft op de contractbesprekingen is onduidelijk.