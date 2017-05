'Superboer' zet LinkedIn in: "Aandacht wel wat onderschat"

Tim Linthorst heeft geen nieuw contract aangeboden gekregen bij De Graafschap. De verdediger moet op zoek naar een nieuwe club en heeft daarbij een beroep gedaan op het sociale medium LinkedIn.



"Ik had twee weken geleden nog nooit van LinkedIn gehoord, maar een vriend van mij zei: 'Maak dat eens aan.' Uiteindelijk heeft een vriend, die bij NAC speelt, ook een tekst voor mij geschreven", aldus Linthorst in gesprek met Omroep Gelderland. "Ik heb deze post erop gezet om een eventuele uitdaging niet uit de weg te gaan, maar ik heb de aandacht daarvoor wel wat onderschat."



Binnen- en buitenland heeft zijn oproep gelezen. "De enige eis is, al moet ik het zelf laten zien, dat ik ga spelen." Waar Istvan Bakx ooit Google-spits als bijnaam ontving, daar kan hij zomaar de eerste LinkedIn-verdediger van Nederland worden. "Die titel hoop ik niet te krijgen, maar je weet nooit waarmee dit mij kan helpen."