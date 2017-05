FC Utrecht-smaakmaker: "Dat is mooi om te lezen"

Giovanni Troupée is door aanhangers van FC Utrecht uitgeroepen tot Speler van het Jaar. In Domstad valt de rechtsback dus op, maar ondertussen houden meerdere buitenlandse clubs hem in de gaten.



Troupée zou clubs uit Duitsland en Engeland achter zich aan hebben. "Dat is mooi om te lezen", zo laat de verdediger weten in gesprek met FC Utrecht TV. "Het is altijd goed als clubs belangstelling voor je hebben. Dat werkt alleen maar positief. Dan probeer je zo goed mogelijk te presteren."



Ook voor Troupée is een volgende stap 'gewoon' bespreekbaar. "Natuurlijk droom je daarvan. Je wilt als voetballer altijd hogerop en een volgende stap maken. Mooie clubs die je volgen, is alleen maar een compliment." Toch zou hij geen bezwaar hebben tegen een langer verblijf. "Dit is pas mijn eerste seizoen in de basis en ik kan hier nog veel leren."