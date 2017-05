Stam wakkert speculaties aan: "Dat weet ik niet"

Jaap Stam heeft Reading naar de play-offs om promotie naar de Premier League geleid. Mocht de Engelse club geen promotie afdwingen, dan lonkt voor de kale manager een overstap naar een andere club.



Meerdere Premier League-clubs zouden Stam willen inlijven. "Dat weet ik niet en daar wil ik eerlijk gezegd ook nog niet over nadenken. Het is nu niet aan de orde", oordeelde de oud-verdediger op de persconferentie. "Ik heb hier nog altijd een eenjarig contract en er speelt op dit moment niks. Ik heb het naar mijn zin bij Reading."



Stam weet dat promotie een belangrijk speerpunt is. "Maar lukt dat niet, dan misschien volgend jaar. Het ligt vervolgens aan de eigenaren wat we kunnen doen." Hij doelt op de financiële middelen. "Het is belangrijk om te zien wat er gebeurt, of we promoveren of niet. Lukt dat niet, dan is het de vraag of je als club kan investeren en of je veel kan kunt veranderen."



De Nederlander waakt voor te veel euforie. "Met Sunderland en Middlesbrough die zijn gedegradeerd, en Aston Villa en Norwich die in het Championship blijven, is een groot deel van de toptien voor volgend seizoen al bekend. Zij willen allemaal investeren om terug te keren naar de Premier League."