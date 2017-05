De 11 namen bij Olympique Lyon en Ajax: Tete op de bank

Ajax-trainer Peter Bosz heeft geen verrassingen in petto voor het uitduel bij Olympique Lyon. In Frankrijk kiest de oefenmeester voor de vertrouwde namen.



In eigen huis won Ajax met 4-1 van Lyon en dus is de finaleplek zeer realistisch. Bosz heeft desondanks besloten om zijn elftal op een paar plaatsen te wijzigen ten opzichte van vorige week woensdag. Nick Viergever staat linksback, op rechts is weer plek voor Joël Veltman.



Kenny Tete was ook een optie als rechtsback, maar keert net als Jaïro Riedewald terug op de bank. Overigens zijn Abdelhak Nouri, Frenkie de Jong en Norbert Alblas op de valreep buiten de selectie gehouden. Bij Lyon keert Alexandre Lacazette terug in de basisploeg.



De opstellingen:



Olympique Lyon: Lopes; Rafael, N'Koulou, Diakhaby, Morel; Gonalons, Tolisso, Valbuena; Cornet, Lacazette, Fekir.



Ajax: Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.