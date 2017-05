Willem II heeft handen vol aan 'Ajax-verkopers'

Willem II doet er alles aan om het doorverkopen van kaarten te voorkomen. Inmiddels heeft de Eredivisie-club al 56 seizoenskaarten geblokkeerd voor het thuisduel met Ajax van komende zondag.



Weken geleden waarschuwde Willem II al voor het verbod op doorverkopen, maar toch hebben tientallen 'supporters' die route gekozen. "Wij zoeken advertenties op en proberen zo de persoonsgegevens te achterhalen", laat woordvoerder Wouter Janssen weten aan het Brabants Dagblad. "Als wij die kunnen linken blokkeren wij die seizoenskaart per direct en krijgt de desbetreffende een mail."



Volgens Janssen hebben verschillende supporters na deze blokkade al contact gezocht met Willem II. "Met die personen gaan wij in gesprek." Het is nog onduidelijk of zij ook daadwerkelijk voor anderhalf jaar uit het stadion worden verbannen.



Ajax kan zondag kampioen worden bij winst, maar dan moet Feyenoord punten morsen.