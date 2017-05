Nuance bij PSV: "Zijn niet door de ondergrens gezakt"

PSV lag halverwege het seizoen al uit de Champions League en de KNVB Beker. Al snel bleek de achterstand in de titelrace te groot en ook plek twee is inmiddels een onhaalbare kaart, maar toch weigert technisch manager Marcel Brands vooral negatief te oordelen.



Brands beaamt 'ontevreden' te zijn, maar voegt toe aan Omroep Brabant: "We zijn, met uitzondering van de bekerwedstrijd tegen Sparta, niet door de ondergrens gezakt. We missen de titel niet omdat we teveel wedstrijden verloren hebben, maar omdat we te vaak gelijkgespeeld hebben."



"Als we van die tien keer zes keer gewonnen en vier keer verloren hadden, was je nu kampioen geweest", aldus Brands, die het pijnpunt wel kent. "Het is puur het 'converteren' van de kansen wat minder ging. Dat heeft ons erg veel pijn gedaan. Maar dan nog denk ik dat we met wat meer 'honger' er meer uit hadden kunnen halen."