Heilig geloof in Feyenoord: "Dan vreet ik mijn schoen op"

Door de uitnederlaag bij Excelsior (3-0) is bij sommige Feyenoorders de twijfel toch weer ingetreden. Het kampioenschap lijkt opeens niet meer zo zeker, maar Erben Wennemars blijft desondanks vol vertrouwen.



In zijn radiorubriek Uitlopen met Erben laat de oud-schaatser weten: "Vorige week dacht iedereen dat ze toch wel even kampioen zouden worden. Nu is die teleurstelling zichtbaar, iedereen maakt zich zorgen, en juist dán gaat het gebeuren. Want dat is Feyenoord! Als mensen het niet meer verwachten, dan staan ze op."



Wennemars, die zelf betrokken is bij PEC Zwolle, rekent in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo alsnog op de titel. "Als Feyenoord geen kampioen wordt vreet ik mijn schoen op! Natuurlijk! Want dan moet ik meelijden met Feyenoord."