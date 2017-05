"Ajax kan zomaar weer de finale van de CL bereiken"

Aad de Mos is dolenthousiast over de huidige ontwikkeling van Ajax. Ook het winnen van de Europa League is volgens de oud-trainer een serieuze mogelijkheid.



"Ze hoeven voor niemand bang te zijn. Ze brengen in thuiswedstrijden grote ploegen als Schalke en Lyon in de problemen", aldus de analist in Het Nieuwsblad. "Heel Europa richt zijn blik op Ajax. Logisch ook. Op de gehuurde Traoré na kan dat hele elftal met fikse winst worden verkocht. Maar als ze deze ploeg kunnen samenhouden, dan kunnen ze zomaar weer de finale van de Champions League bereiken, zoals half jaren negentig."



De Mos doet daar een opmerkelijke uitspraak, maar zegt hij: "Dit is het Ajax zoals Cruijff het wilde met zijn Fluwelen Revolutie." Trainer Peter Bosz krijgt dan ook een pluim. "De trainer maakt het verschil. Hij is het geheim achter het succes. Hij heeft het hoge pressingvoetbal uit de gouden jaren zeventig teruggebracht, volgens het DNA van Ajax. Er is geen ploeg in Europa die zo hoog druk zet als Ajax."