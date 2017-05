Aboutaleb grijpt in: "Dat is de grootste boosdoener"

Burgemeester Ahmed Aboutaleb acht het alcoholverbod in het centrum van Rotterdam noodzakelijk om komende zondag voor rust te zorgen. Feyenoord hoopt die dag alsnog kampioen van Nederland te worden.



Feyenoord kon de titel afgelopen zondag al binnenhalen, maar ging met 3-0 onderuit bij stadsgenoot Excelsior. Na afloop liep het in het stadscentrum uit de hand tussen 'supporters' en de ME. Daarbij werden 117 vandalen opgepakt en foto's van andere vandalen zijn inmiddels publiekelijk verspreid.



"Alcohol in combinatie met drugs is de grootste boosdoener bij dit soort rellen", zo citeert RTV Rijnmond de burgemeester. Hij wijst op het illegale alcoholgebruik op straat. "Als je ziet dat de Coolsingel bezaaid ligt met van die blikjes en soms helaas ook mensen die glas meenemen, dan denk ik: 'Burgers denk alsjeblieft na over de effecten daarvan'."



Om die reden mag er in een groot deel van het centrum geen alcohol worden verkocht.