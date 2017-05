Ajax is terug: "Ik heb de Arena nog nooit zo mooi gezien"

Ajax maakt dit seizoen indruk in de Europa League en daarmee lijken de magere jaren achter de rug. Peter Boeve, oud-verdediger van de Amsterdammers, maakte in de jaren '80 ook magere jaren mee. In het seizoen 1986/1987 kwam de ommekeer.



Ajax drong dat seizoen eindelijk weer eens door tot een finale, die van de Europa Cup II. "Na zo'n lange tijd was dat wel onverwacht, ja, net als het internationale succes van nu", zegt Boeve tegen de NOS. "Bovendien zie ik wel meer parallellen: ook nu speelt Ajax met durf naar voren, zoals we dat toen deden onder Johan Cruijff. En door dat succes kregen Ajax en het Nederlands voetbal eindelijk weer wat aanzien in de landen om ons heen."



"En dat is nu weer het geval. Vorige week was ik bij de heenwedstrijd tegen Lyon en toen zag ik net zoiets: iedereen was lyrisch. Ik heb de Arena nog nooit zo mooi gezien. Het zal te maken hebben met de aangekondigde naamsverandering van het stadion", verwijst Boeve met een knipoog naar de aangekondigde herdoping van de Arena tot Johan Cruijff Stadion.