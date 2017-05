Heracles moet wennen: 'De Feyenoord-bal zwabbert wat meer'

Feyenoord kan zondagmiddag alsnog kampioen worden. Heracles Almelo komt dan op bezoek in De Kuip, maar is niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. Heracles traint in de aanloop naar zondag 'gewoon' op kunstgras.



"De grasmeester bij Feyenoord heeft het altijd perfect voor elkaar", zegt Heracles-middenvelder Thomas Bruns, die zijn laatste wedstrijd speelt voor Heracles, tegen Voetbal International. "Er ligt een heel goede grasmat zonder hobbels. Het heeft wel iets weg van kunstgras. Daar hoeven we ons niet voor aan te passen."



Wel is er één verschil. "De ballen zijn heel verschillend. Volgens mij speelt Feyenoord met een Adidas-bal. Die zwabbert wat meer dan de normale Eredivisie-bal. Daar moet je wel even aan wennen als keeper, maar ook als spelers", aldus Bruns, die hoopt op een 'Bryan Smeets-scenario'. Hij hield vorig jaar Ajax van het kampioenschap af met de 1-1 namens De Graafschap. "Ik zal zeker niet bewust naast schieten als ik de kans krijg."