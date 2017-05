'Koopjeselftal' Ajax oogst lof: 'Fantastisch'

Ajax verdedigt donderdagavond een riante 4-1 voorsprong op Olympique Lyon. Oud-speler Bryan Roy vindt het knap dat de Amsterdammers het zo ver geschopt hebben met een relatief goedkoop team.



"Voor het Nederlands voetbal - en vooral voor Ajax - is het fantastisch dat ze met zo'n goedkoop elftal in de halve finale van de Europa League staan", zegt Roy tegen NUsport. "Ajax levert nog steeds heel goed werk in de jeugdopleiding", vindt Roy, die als speler in 1992 de UEFA Cup won met de Amsterdamse club. "Dat resulteert erin dat de club nu een 'koopjeselftal' heeft met spelers waarvan het merendeel uit de jeugd komt en dus niet heel veel geld heeft gekost."



Voor Amin Younes, Davinson Sanchez (5 miljoen euro) en Hakim Ziyech (11 miljoen euro) legde Ajax meerdere miljoenen neer, maar de rest van het team dat vorige week tegen Lyon speelde kostte weinig tot niets.