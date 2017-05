Fer lijkt eindelijk eens niet te degraderen: 'Veel vertrouwen'

Leroy Fer speelt inmiddels al aardig wat jaren in Engeland, maar degradeerde al met Norwich City en Queens Park Rangers naar het Championship. Dit seizoen speelt de middenvelder voor Swansea City en ook nu leek het weer fout te gaan, maar na afgelopen weekeinde heeft de ploeg handhaving in de hoogste Engelse voetbaldivisie weer in eigen hand.



Swansea won zelf met 1-0 van Everton, en ging Hull City (dat zich met 2-0 liet verrassen door het al gedegradeerde Sunderland) op de ranglijst voorbij. "We zien de laatste twee wedstrijden met veel vertrouwen tegemoet. We hebben het in eigen hand. Iedereen bij ons weet dat als wij gewoon doen wat wij kunnen, wij niet naar andere teams hoeven te kijken'', vertelt Fer aan De Telegraaf.



Swansea City speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Sunderland, en sluit het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen de huidige nummer acht West Bromwich Albion. Fer: "Het is zaak om zaterdag te winnnen. Dan ligt de druk volledig bij Hull. Maar Sunderland heeft tegen Hull laten zien, te blijven strijden."