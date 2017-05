'Ook Ajax-aanvaller kan naar grote Bundesliga-club'

Het Ajax van Peter Bosz presteert dit seizoen met name in Europa natuurlijk fantastisch en dus is er meer dan voldoende belangstelling voor de Amsterdammers.



Het Duitse voetbalblad Kicker schreef donderdagochtend al dat trainer Bosz op de radar van Bayer Leverkusen verschenen is, maar hetzelfde medium stelt dat ook aanvaller Amin Younes een fraaie transfer naar de Bundesliga kan maken. De jonge Duitser staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij Ajax, dat hem destijds overnam van Borussia Mönchengladbach. Nu kan hij terug naar Duitsland.



Kicker weet dat sensatieploeg RB Leipzig Younes op een shortlist heeft staan. De Bundesliga-revelatie verzekerde zich onlangs van deelname aan de Champions League en in de zomer moet de selectie flink versterkt worden.