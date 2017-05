Valckx haalt uit naar voormalig PSV-directeur

VVV-Venlo is kampioen van de Jupiler League en Stan Valckx speelde in dat succes een belangrijke rol. Als technisch manager stond de voormalig verdediger van PSV aan de basis het succes.



Valckx bouwde samen met trainer Maurice Steijn gedurende drie jaar aan het kampioenselftal. "Ik begon in 2014 en de club was toen net gedegradeerd uit de Eredivisie. De selectie stak niet goed in elkaar, er moest een nieuwe trainer komen. Steijn had een helder idee over voetbal, wilde met gasten werken die niet de hele kleedkamer op stelten zouden zetten. Geen moeilijke types, maar types die met passie het veld opgingen. Het kampioenschap hebben we heel goed gevierd, zoals ze dat ook in Eindhoven kunnen. Ik heb het een paar keer half zeven 's ochtends zien worden", vertelt hij in het Eindhovens Dagblad.



Voor zijn avontuur in Venlo was Valckx werkzaam bij PSV als technisch manager, waar hij vertrok na een conflict met toenmalig directeur Jan Reker. "PSV zit als club nog altijd in mijn hart, al ben ik nu emotioneel meer verbonden met VVV. Ik heb geen spijt van de dingen zoals ze in 2008 zijn gelopen. Ik loop 35 jaar rond in de voetballerij en Reker is de enige man die ik niet meer de hand schud. Met Stan Valckx win je prijzen, dat is wel gebleken."