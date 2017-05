Gio verklaart gevoelige beslissing: "Iets wat ik moest doen"

Feyenoord kan zondagmiddag alsnog kampioen worden. De kans is groot dat routinier Dirk Kuyt dan wél aan de aftrap verschijnt, want Tonny Vilhena is geschorst. Kuyt viel dit seizoen regelmatig buiten de boot, maar volgens Giovanni van Bronckhorst was hij toch belangrijk.



"De ervaren spelers spelen al het gehele seizoen een belangrijke rol. Kuyt, Karim El Ahmadi, Brad Jones en Kenneth Vermeer zijn jongens die vaak in spannende situaties hebben gezeten. Ze brengen dat ook over op de groep", vertelt de trainer in het Algemeen Dagblad.



"De situatie rond Kuyt heb ik dit seizoen op gevoel behandeld. Bij AZ-uit, voor de winterstop, zette ik hem voor het eerst niet in de basiself. Dat was toen iets wat ik moest doen, althans zo voelde het op dat moment. Daar heb ik met Dirk over gepraat. De relatie die wij hadden als medespelers en nu als trainer/ speler is gewoon goed. Ik ben duidelijk, er zit geen ruis in."