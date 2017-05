'Neymar en Suárez vragen om Barça-megatransfer'

FC Barcelona is uitgeschakeld in de Champions League en staat tweede in de Spaanse competitie. In de aankomende transferzomer gaat er hoogstwaarschijnlijk veel veranderen in Catalonië en inmiddels weten we dat Barça graag zaken zou doen met het Engelse Liverpool. Neymar en Luis Suárez hebben daar naar verluidt om gevraagd.



Achter de schermen zouden de twee supersterren van Barcelona aangegeven hebben dat hun club Philippe Coutinho zeker naar het Camp Nou-stadion moet halen. Liverpool wil zijn beste speler niet kwijtraken en neemt naar alle waarschijnlijkheid geen genoegen met een bedrag minder dan 85 miljoen euro, maar de Uruguayaan en de Braziliaan vinden volgens het medium Sport dat hun vriend deze geldsom méér dan waard is.



Neymar speelt natuurlijk samen met Coutinho bij het nationale elftal van Brazilië en Suárez kent hem nog uit zijn tijd bij Liverpool. Coach Jürgen Klopp van de Reds heeft al laten weten dat de supporters van zijn werkgever rustig kunnen slapen, maar we weten niet wat er gebeurt als de ploeg van Lionel Messi besluit er daadwerkelijk een monsterbedrag tegenaan te gooien.