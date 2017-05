Ajax heeft momenteel de beschikking over behoorlijk wat talenten. Donny van de Beek rammelt aan de poort, Matthijs de Ligt staat veelvuldig in de basis en Abdelhak Nouri werd verkozen tot beste speler van de Jupiler League. Ook Frenkie de Jong wil stappen maken, het liefste na de zomer al.



In gesprek met het Brabants Dagblad zegt de middenvelder: "Ik heb het gevoel dat ik klaar ben voor Ajax 1. Ik heb bij Jong Ajax laten zien wat ik kan en ik ben fysiek sterker geworden. Jongens die jonger zijn dan ik, zijn dit seizoen al doorgebroken. Maar niet op het middenveld; dat staat al een tijdje goed en daar heb ik nu nog een paar heel ervaren jongens voor me in de rangorde."



De Jong gaat verder "Er is denk ik een gerede kans dat bepaalde spelers weg zullen gaan. Ik wil de strijd wel aangaan. Ergens volgend seizoen wil ik een basisplaats veroveren." Aanvoerder Davy Klaassen, die natuurlijk op het middenveld uitkomt, staat in de belangstelling van clubs als Napoli en Everton.