'Opstelling Ajax: Bosz zet lieveling fans ernaast'

Coach Peter Bosz heeft het goed voor elkaar bij Ajax, maar dat betekent niet dat de fans van de Amsterdammers het altijd eens zijn met de oefenmeester. Tegen Olympique Lyon zal Ajax namelijk beginnen in een formatie die niet helemaal naar de smaak van de supporters zal zijn.



De fans roepen al weken om een wijziging: rechtsback Joël Veltman voldoet volgens hen niet helemaal en veel liever zouden zij Kenny Tete op de plek rechts achterin willen zien. Het Algemeen Dagblad weet echter dat Bosz niet zal luisteren naar de aanhoudende roep van de supporters: Veltman, die in de heenwedstrijd geschorst was, zal in Frankrijk 'gewoon' beginnen tegen Lyon.



Verder doet Ajax het eigenlijk met de gebruikelijke namen, waarbij we moeten stellen dat Daley Sinkgraven nog niet kan spelen, waardoor Nick Viergever dus wederom doorschuift naar de positie van linksback. Matthijs de Ligt vormt samen met Davinson Sánchez het hart van de verdediging. Het middenveld bestaat uit Lasse Schöne, Hakim Ziyech en Davy Klaassen. Bertrand Traoré, Amin Younes en Kasper Dolberg moeten voor de doelpunten zorgen.



Verwachte opstelling Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Schöne, Klaassen, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.