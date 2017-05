'Deze superster staat op de cover van FIFA 18'

Tot voor kort was Lionel Messi hét gezicht van de voetbalgame FIFA, maar dat is niet langer het geval. FIFA 17 deed het met de Duitse aanvaller Marco Reus op de cover en dat komt weer te veranderen als FIFA 18 uitkomt. Door een lek weten we zo goed als zeker wie de nieuwe cover star wordt.



De website Segmentnext heeft beslag weten te leggen op een screenshot uit de nieuwe footie van ontwikkelaar en uitgever EA Sports. We zien dat middenvelder Paul Pogba het menu van FIFA 18 opleukt, waarbij we dus ook gelijk weten dat de Fransman van Manchester United op het hoesje van de voetbalgame zal staan.