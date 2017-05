Koeman: deze club wordt kampioen van de Eredivisie

Ronald Koeman werkte in de Eredivisie bij Ajax, Feyenoord, PSV en ook AZ. Tegenwoordig staat de Zaandammer voor de groep bij het Engelse Everton, maar nog altijd houdt hij de Nederlandse competitie nog goed in de gaten. En de oefenmeester weet ook wel welke club in het aankomende weekend kampioen gaat worden.



In gesprek met Sky Sports zegt Koeman over de titelstrijd tussen Ajax en Feyenoord: "Het is ongelooflijk spannend in Nederland. Iedereen dacht dat Feyenoord het vorige week wel even zou doen, maar het ging mis. Nu draait alles om de laatste wedstrijd, maar ik denk dat het wel gaat lukken voor Feyenoord. Ze zijn namelijk bijzonder sterk thuis en ik zie ze niet verliezen."



Koeman zegt overigens ook te hopen dat de Rotterdammers straks met de schaal staan. "Ja, want het is goed voor het Nederlandse voetbal als Feyenoord weer eens kampioen wordt." Zelf deed de Zaandammer met Everton behoorlijk lang mee om de bovenste plekken en dus Champions League-voetbal, maar inmiddels zijn de Toffees toch wel afgehaakt.