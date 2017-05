"Ziyech dronk, rookte en gebruikte ook drugs"

In het hier en nu gaat het hartstikke goed met middenvelder Hakim Ziyech bij Ajax, hoewel de spelmaker misschien nog wel iets doeltreffender zou mogen zijn. Op jonge leeftijd bewandelde de Marokkaan echter het verkeerde pad, zo vertelt zijn mentor Aziz Doufikar aan het medium France Football.



Doufikar geldt als de eerste Marokkaans-Nederlandse voetballer die doorbrak in de Eredivisie. De voormalig speler van onder meer PEC Zwolle claimt dat hij Ziyech leerde kennen toen die laatste slechts zeven jaar oud was. "Na het overlijden van zijn vader ging het helemaal de verkeerde kant op bij Hakim. Hij bewandelde het verkeerde pad: hij dronk, rookte en gebruikte ook drugs. Ik besloot dat ik een vaderfiguur voor hem moest zijn, om hem te helpen."



De oud-middenvelder, die tegenwoordig overigens jongerenwerker is, gaat verder: "Ik zag dat hij bang was om zich te laten zien op het voetbalveld. Toch heb ik hem een aantal toernooien laten spelen en daarna zag ik hem gewoonweg groeien. Daarbij kwam wel een beetje geluk kijken, maar het lukte, Hakim bloeide helemaal op in de wereld van het voetbal."