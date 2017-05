'Uitshirt Ajax voor het volgende seizoen lekt uit'

De Eredivisie-topclub Ajax heeft dit seizoen nog wel wat belangrijke wedstrijden te spelen, tegen Olympique Lyon, Willem II en hoogstwaarschijnlijk ook de Europa League-finale. Daarna kan het vizier op het aankomende seizoen en wat dat betreft is er wat nieuws te melden. Het uitshirt van Ajax voor na de zomer lijkt namelijk uitgelekt te zijn.



FootyHeadlines weet in ieder geval dat het onderstaande tenue in het seizoen 2017-2018 gedragen zal worden door Davinson Sánchez, Kasper Dolberg, Hakim Ziyech en co.