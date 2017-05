Manchester United blijft vernieuwen: vertrekt dit negental?

Manchester United heeft de League Cup gewonnen en maakt een reële kans om de Europa League te winnen. De Engelse grootmacht haakte echter al voortijdig af in de titelrace, waardoor de technische leiding gaat inzetten op vuurwerk op de transfermarkt. SoccerNews.nl zet de mogelijke vertrekkers op een rijtje.



David De Gea

De Gea is alweer enkele jaren de vaste nummer één van Manchester United. De Spanjaard had zijn status al in 2015 kunnen verzilveren door naar Real Madrid over te stappen, maar dat mislukte last-minute. Deze zomer wil De Koninklijke een nieuwe poging wagen om hem Keylor Navas te laten opvolgen.







Matteo Darmian

Darmian is de laatste tijd wat vaker aan spelen toegekomen, maar ondertussen valt zijn naam regelmatig in combinatie met een comeback in de Italiaanse Serie A. Zelf heeft de Italiaan besloten om zijn toekomstplaatje in te vullen na afloop van het huidige seizoen.







Luke Shaw

Shaw komt sinds 2014 uit voor Manchester United. De linksback groeide op Old Trafford uit tot een belangrijke kracht, maar mede door blessureleed is die samenwerking minder succesvol geworden dan gehoopt. Naar verluidt wil Mourinho deze zomer doorschakelen naar andere opties.







Chris Smalling

Mourinho staat bekend als een manager die uitgaat van een stabiele organisatie. Bij United is dat redelijk gelukt, maar de Portugees zal desondanks nog niet tevreden zijn. Een aankoop voor centraal achterin ligt voor de hand en dat zou zomaar eens ten koste kunnen gaan van Smalling, die toch al geen lekker seizoen draait.







Ander Herrera

Mourinho zou een tijdje geleden intern hebben aangegeven dat er voor Herrera geen toekomst meer is in Manchester. De Spanjaard droomde jarenlang van een toekomst bij United, maar liet zelf al doorschemeren dat zijn onzekere toekomst invloed heeft op zijn nachtrust.







Adnan Januzaj

Januzaj werd kort na zijn United-debuut genoemd als een enorm talent. Bondscoaches vochten in no-time om zijn inzetbaarheid, met België uiteindelijk als winnaar. Inmiddels zijn we enkele uitleenperiodes verder en is Januzaj behoorlijk buiten beeld geraakt.







Ashley Young

Al sinds 2011 staat Young op de loonlijst van The Red Devils, maar is dat na de zomer ook nog het geval? Gezien de Engelse berichtgeving is dat zeer ongewis. In april liet de Engelsman zelf ook weten dat zijn toekomst bij United nog ongewis is.







Wayne Rooney

Rooney is inmiddels al bijna niet meer weg te denken bij Manchester United. De Engelsman kroonde zich eerder dit seizoen tot clubtopscorer aller tijden, maar zijn rol is gaandeweg minder invloedrijk geworden. In januari zei Rooney nog 'nee' tegen China, in de zomer lonkt een nieuwe kans.







Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic heeft recentelijk een zware knieblessure opgelopen. De Zweedse routinier is ondanks zijn leeftijd nog niet van plan om een nieuwe loopbaan op te starten, maar een terugkeer bij United lijkt niet realistisch. Een avontuur in de Verenigde Staten geniet naar verluidt de voorkeur.