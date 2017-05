Zidane blikt vooruit op CL-finale: "Wij zijn absoluut niet de favoriet"

Real Madrid plaatste zich woensdagavond voor de finale van de Champions League, nadat het over twee wedstrijden met 4-2 te sterk was voor stadsgenoot Atlético Madrid. Trainer Zinedine Zidane blikte alvast vooruit op de finale tegen het Italiaanse Juventus.



'Wij zijn absoluut niet de favoriet", vertelt de oud-voetballer op de persconferentie.

"Het is heel erg moeilijk om een doelpunt te maken tegen dit Juventus. Bovendien is hun defensie niet hun enige kracht. Het is een ploeg met ook veel geweldige aanvallers."



"Het wordt een geweldige finale. Bij Juventus ben ik een man geworden én een veel betere voetballer. Het is een geweldige club. Ik vind het heel speciaal om Juventus in de finale te treffen, want die club zit nog altijd in mijn hart", aldus Zidane.