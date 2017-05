Voorzitter Napoli spreekt zich uit over transfers en lonkt naar Nederland

De Nederlandse competitie is een competitie die zeer goed in de gaten wordt gehouden en Napoli is één van de ploegen die vaak komt scouten. Voorzitter Aurelio De Laurentiis laat alvast een beetje in zijn kaarten kijken.



"We werken momenteel met een lijst waar 50 spelers op staan en denken aan enkele unieke transfers. Mogelijk halen we iemand uit België of Nederland en laten we die nog een jaar bij zijn ploeg spelen om daar verder te groeien", vertelde hij in de Italiaanse pers.



Over welke spelers het gaat, is nog niet bekend. Napoli werd de afgelopen maanden wel in verband gebracht met onder meer Milot Rashica, maar het is niet bekend of hij nog altijd een optie is.