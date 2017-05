Totti zorgt voor opschudding met uitspraak over zijn pensioen

Francesco Totti hangt volgens sportief directeur Monchi aan het einde van het seizoen zijn schoenen aan de wilgen. De speler van AS Roma liet zich er nog niet over uit, maar sprak eindelijk over zijn afscheid.



Althans, hij sprak niét over een pensioen. "Ik weet niet of ik op 28 mei mijn laatste wedstrijd speel", zei Totti in gesprek met Italiaanse media tijdens een evenement van de paralympische bond van Italië.



De afgelopen maanden waren er ook geruchten dat Totti mogelijk nog een overstap naar de Amerikaanse Major League Soccer zou realiseren. De 40-jarige Totti zou er mogelijk herenigd worden met zijn goede vriend en ex-ploegmaat bij Italië, Andrea Pirlo.