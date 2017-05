'Feyenoord heeft FC Utrecht-middenvelder op de radar'

Feyenoord is bezig aan een uitstekend seizoen en dat brengt met zich mee dat er enkele spelers in de belangstelling staan van andere clubs. De Rotterdammers zullen in de aankomende zomer dus opzoek moeten naar versterking. In die zoektocht lijkt men te zijn uitgekomen in Utrecht.



Volgens het Algemeen Dagblad zou de koploper van de Eredivisie namelijk wel oren hebben naar de komst van FC Utrecht-middenvelder Sofyan Amrabat. De Eredivisionist zal dan wel moeten afrekenen met Watford FC. Ook de Premier League-club zou de jonge voetballer namelijk graag verwelkomen.



Amrabat beschikt in de Domstad nog over een contract tot de zomer van 2018. Het is niet bekend wat de middenvelder moet gaan kosten. Amrabat kwam dit seizoen 34 keer in actie voor de Utrechters en gaf in deze wedstrijden zeven keer een assist.