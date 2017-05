Real Madrid naar CL-finale ondanks goede start Atlético

Real Madrid heeft zich woensdagavond geplaatst voor de finale van de UEFA Champions League. De Koninklijke ging op bezoek bij stadsgenoot Atlético Madrid met 2-1 onderuit, maar dat was genoeg na de 3-0 overwinning in eigen huis van afgelopen week. In de finale is het Italiaanse Juventus de tegenstander.



Atlético kende een droomstart nadat Saul Niguez al na twaalf minuten fraai binnenkopte. Een paar minuten later mocht Antoine Griezmann zelfs aanleggen vanaf de penaltystip. De Fransman faalde niet en dus gloorde er weer hoop voor de thuisploeg.



Vlak voor rust maakte Isco aan alle hoop echter een einde, nadat hij een rebound wist binnen te werken.



Scoreverloop:



1-0 (12') Saul Niguez

2-0 (16') Antoine Griezmann

2-1 (42') Isco