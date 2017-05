Arsenal streeft Man United weer voorbij na zege op Southampton

Arsenal heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de vijfde plaats in de Premier League. De club uit Londen was op bezoek bij Southampton met 0-2 te sterk. Door de overwinning stijgt de ploeg van manager Arsene Wenger naar de vijfde plek op de ranglijst.



De bezoekers hadden het lange tijd moeilijk met the Saints. Na een uur spelen was het Alexis Sanchez die uit het niets de openingstreffer voor zijn rekening wist te nemen. Olivier Giroud wist het duel een kleine tien minuten voor tijd te beslissen.



Scoreverloop:



0-1 (60') Alexis Sanchez

0-2 (83') Olivier Giroud