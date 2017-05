Bosz vertrouwt op zijn ploeg: "Wij zijn daar beter in dan Lyon"

Ajax neemt het donderdagavond in de halve finale van de UEFA Europa League op tegen Olympique Lyon. De Amsterdammers hebben een 4-1 voorsprong te verdedigen in Frankrijk. Dat lijkt een gelopen race, maar bij de Franse topclub zal sterspeler Alexandre Lacazette terugkeren in de basis.



"Ik vrees nooit iemand. Ik ga mijn achterhoede ook niet aanpassen vanwege Lacazette. Al onze verdedigers kunnen tegen hem spelen", vertelt trainer Peter Bosz aan FOX Sports.



Ajax zal net als in het heenduel weer pressie gaan spelen. "Zij doen dat niet altijd en dan ga je fouten maken. Want het is niet makkelijk. Het is ook lastig vol te houden. Vorige week zag je dat ze er aan het einde van het duel behoorlijk doorheen zaten. Wij spelen elke week zo en zijn daar dus beter in", aldus Bosz.