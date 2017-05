"Huidige selectie heeft dezelfde drive als UEFA Cupwinnaars 2002"

Alles wijst er nog altijd op dat Feyenoord komende zondag na achttien jaar droogte weer eens de landstitel gaat pakken. Carlo de Leeuw, sinds 2000 de materiaalman bij de Rotterdammers, kijkt er naar uit.



"De huidige selectie heeft dezelfde drive als de jongens die in 2002 de UEFA Cup wonnen", stelt De Leeuw in het Eindhovens Dagblad. "Als die gasten kampioen worden, dan haal ik daar mijn waardering uit. Het zal heel apart worden op de Coolsingel. Bij het winnen van de beker vorig jaar was het al gekkenhuis. Het belooft nu nog veel massaler te worden."



Op straat tikt men De Leeuw nog wel eens aan met de vraag of hij nog aan kaarten voor het kampioensduel tegen Heracles Almelo kon komen. "Je wil niet weten hoe vaak ik de laatste weken telefoon krijg of ik aan kaarten kan komen. Helaas, dat gaat tegenwoordig niet meer zo makkelijk als vroeger."