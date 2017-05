Twijfels over Ajax-talent onzin: "Meer dan ze in Zeist denken"

Henk Spaan is een liefhebber die graag vooral naar de jongere talentjes kijkt, en dan bij voorkeur bij Ajax. Zo geraakte hij tijdens de Future Cup onder de indruk van een centrale verdediger; Sven Botman.



Hij debuteerde dit weekend bij Ajax O19, maar is niét opgenomen in de selectie van Oranje -17 voor het jeugd-EK. Da verbaast Spaan. "Botman viel af voor het EK. Kennelijk vond Kees van Wonderen hem niet goed genoeg. Ik ben het er niet mee eens, hoewel ik begrijp dat je als trainer drie keer moet kijken om het talent van Botman te herkennen. Hij is lang, ziet er niet atletisch uit en er zou twijfel kunnen bestaan omtrent snelheid en draaicirkel", schrijft de columnist van Het Parool.



"Echter heeft hij meer techniek dan gestalte doet vermoeden, een uitstekende koptechniek en de mentaliteit van Ramos", vervolgt Spaan, die dus over stag ging tijdens de Future Cup. "Hij beukte en kopte de O17 door de halve finale heen. Deze zaterdag zagen we opnieuw zijn signature kopbal. Botman maakte tegen Sparta een kwartier voor tijd zijn debuut in Ajax O19. Er kwam een bal bij de tweede paal en hij kopte raak. Botman heeft meer dan ze in Zeist denken."





Dankzij deze goal van Sven Botman gaat #AjaxB1 op doelsaldo naar de halve finale van de #ABNAMROFutureCuphttps://t.co/nW41u1DCql — AFC Ajax (@AFCAjax) 27 maart 2016