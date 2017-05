Klaassen weet hoe Ajax Olympique Lyon kan gaan verslaan

Ajax won de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon al met 4-1, waardoor het over een schitterende uitgangspositie beschikt voor het terugduel van morgenavond.



Eén van de uitblinkers was Bertrand Traoré, met twee doelpunten. "Bertje speelde in andere wedstrijden al erg goed, maar scoorde nu ook. Hij won diverse kopduels, dat is voor Dolberg moeilijk tegen twee grote gasten. Maar Bertje kan het ook", vertelt aanvoerder Davy Klaassen aan Ajax Life.



Hij stelt dat de voorhoede cruciaal zal zijn. "Als de voorhoedespelers de bal weten vast te houden, is dat lekker voor de verdedigers en middenvelders erachter. Als zij het rustpunt vormen en jij kunt aansluiten, dan begin je te voetballen. We speelden in de eerste helft niet zoals we kunnen, we kunnen beter. De tweede helft was juist een van onze betere helften, en dat zelfs tegen een topploeg. Ons rendement was hoog, maar het spel kon beter", blijft Klaassen kritisch.



"Dit mogen we niet meer weggeven, dat zou wel heel stom zijn. Misschien is het goed dat we al een keer hebben meegemaakt dat we alsnog bijna werden uitgeschakeld. We zijn er heel dichtbij, wat ik zeg: we moeten dit afmaken. We moeten in Lyon durven voetballen, dan ben ik ervan overtuigd dat er heel veel ruimtes gaan komen. Het zou slecht zijn als de ervaring van Schalke-uit ons niet helpt", aldus de middenvelder tot slot.