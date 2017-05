"Dit zijn vooral jongens die niét aan Feyenoord gebonden zijn"

Feyenoord greep vorige week nog (tijdelijk) naast het landskampioenschap. De fans waren dan ook erg teleurgesteld, en in het centrum van Rotterdam braken aardige rellen uit jegens de Mobiele Eenheid.



Hierbij ging het echter slechts voor een klein deel om 'supporters' van Feyenoord. Dat stelt voetbaladvocaat Christiaan Visser in het Algemeen Dagblad. "Ik denk dat het vooral jongens zijn die niet aan de club verbonden zijn. Dat zie je vaker bij dit soort rellen. Bij de rellen na de huldiging van Ajax in 2011 gebeurde hetzelfde."



"Dit soort huldigingen trekt veel mensen aan die helemaal geen seizoenkaart hebben, en niet bij de club bekend zijn, maar wel van rellen houden", aldus Visser, die wijst naar het feit dat er ook mensen met AS Roma- en Real Madrid-kledij worden gezocht.





Als jij in je AS Roma of AC Milan pakje naar Feyenoord gaat om in het centrum serieus naar een wedstrijd te kijken, ben je geen Feyenoorder. — Nicolai Jurgensen (@jurgenfr12) 10 mei 2017