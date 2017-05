Derksen hekelt Eredivisie-trend: "Zelfs kinderporno welkom.."

De laatste weken gaat het rondom Roda JC voornamelijk over geldschieter Aleksander Korotajev. Hij zit in Dubai al drie maanden vast vanwege het uitschrijven van een zogenoemde 'ongedekte cheque'.



Analist Johan Derksen haalt naar aanleiding van de onrust in Limburg flink uit naar de trend dat er steeds meer onbekende geldschieters bij Eredivisie-clubs toeslaan. Hij stelt dat 'iedereen met een beetje geld hier eigenaar van een club kan worden'.



"Zelfs iemand die zijn geld heeft verdiend aan kinderporno is hier welkom. Niemand wordt gescreend hier", aldus Derksen aan tafel bij Voetbal Inside, op RTL.