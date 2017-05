Ten Hag laat zich uit over bizar scenario FC Utrecht

FC Utrecht gaat zondagmiddag in de laatste speelronde van de Eredivisie op bezoek bij AZ Alkmaar. De Domstedelingen eindigen sowieso op de vierde plaats in de Eredivisie, maar toch staat er voor de ploeg van trainer Erik ten Hag nog wel 750.000 euro op het spel.



De Utrechters zullen dan wel moeten verliezen van AZ, zodat FC Utrecht Vitesse voorblijft op de ranglijst voor TV-gelden. Die ranglijst wordt opgemaakt over meerdere seizoenen.



Ten Hag is echter niet van plan om bewust te gaan verliezen zondagmiddag. "Wij spelen de finales voor de play-offs en ook zondag moeten wij niet verliezen", vertelt de oefenmeester, die zich niets aantrekt van de penningmeester, aan Voetbal Inside. "Ik ben in de lead en ik ben geen trainer die voor verliezen gaat."