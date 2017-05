Advies voor Feyenoord: 'Dit moeten ze doen tegen Heracles'

De titelstrijd tussen Feyenoord en Ajax komt zondagmiddag tot de ontknoping. Arnold Scholten stond in het verleden onder contract bij beide ploegen. Volgens de oud-voetballer is Feyenoord nog altijd de favoriet voor het kampioenschap.



"Kijk, Feyenoord staat er natuurlijk nog steeds het beste voor. Ze hebben alles nog in eigen hand en spelen bovendien een thuiswedstrijd", vertelt de 54-jarige ex-international aan het Algemeen Dagblad.



"Maar Heracles heeft zelf nog een puntje nodig voor de play-offs, dus ze zullen het echt niet cadeau krijgen. Voor Feyenoord wordt het zaak om Heracles meteen onder druk te zetten en het publiek er zo extra achter te krijgen. Dat is in een volle Kuip echt de twaalfde man", aldus Scholten.