Tuchel onthult: "Vroeger veel gekeken naar de video's van Foppe"

Thomas Tuchel was dinsdag één van de aanwezigen op het voetbalcongres van de KNVB. Hoewel het Nederlands voetbal er momenteel niet al te best op staat, ziet de trainer van Borussia Dortmund een mooie toekomst.



"Jullie zijn een creatief volk", vertelt de oefenmeester aan de Telegraaf. "Als dan door de KNVB aan mij een advies wordt gevraagd aan de coaches, zeg ik: Het is jullie job om die creativiteit zichtbaar te maken in het voetbal."



De coach heeft in het verleden veel opgestoken van een Nederlandse trainer. "Ik heb vroeger veel gekeken naar de video's van Foppe de Haan", erkent Tuchel tegenover de NOS. "Ik heb veel Nederlandse elementen toegepast. We doen veel pass oefeningen. We kennen bij Dortmund de PSV-pass en de Ajax-pass. We hebben veel dingen van het Hollandse voetbal afgekeken. Het Nederlandse voetbal was de basis van veel bijzondere wedstrijden. Daarom gebruiken wij deze elementen tot nu toe"