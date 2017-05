'Chelsea wil Conte overhalen met enorm transferbudget'

Chelsea FC kan vrijdag de titel in de Premier League pakken en dat is natuurlijk een bijzonder fraaie prestatie. Aan manager Antonio Conte werd de laatste tijd naar verluidt dan ook flink getrokken.



Volgens Italiaanse media wil Internazionale hem weglokken uit Londen met een weeksalaris van drie ton. Op de dag na het ontslag van Stefano Pioli, komt The Daily Mirror met het bericht dat Chelsea de Italiaan wil behouden door hem een langdurig contract voor te schotelen en een enorme oorlogskas, waarmee hij spelers als Alexis Sánchez, Virgil van Dijk en Romelu Lukaku kan halen.



Conte is pas bezig aan zijn eerste seizoen in Londen, maar doet het voortreffelijk. Chelsea hoopt komend seizoen ook hoge ogen te kunnen gooien in de Champions League, waarin het dit seizoen ontbrak.